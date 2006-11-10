Korosuo (Krohn) Toivo Richard
Место рожденияVehkalahti, Finland
Дата рождения16.06.1917
Дата смерти10.11.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1917
Отец: Krohn Väinö Sakari
Мать: Margareta "Greta"
Vehkalahti, Finland
Работа или профессия
15.12.1945
Работа или профессия
01.12.1947
Работа или профессия
20.11.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Vesikansa Raili Kyllikki
Смерть
10.11.2006
Helsinki, Suomi