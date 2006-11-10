Korosuo (Krohn) Toivo Richard — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Korosuo (Krohn) Toivo Richard

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Место рождения

Vehkalahti, Finland

Дата рождения

16.06.1917

Дата смерти

10.11.2006

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1917

Отец: Krohn Väinö Sakari

Мать: Margareta "Greta"

Vehkalahti, Finland
Работа или профессия
15.12.1945
Работа или профессия
01.12.1947
Работа или профессия
20.11.1948
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Vesikansa Raili Kyllikki

Смерть
10.11.2006
Helsinki, Suomi
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