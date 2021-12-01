Спирина (Кравченко) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирина (Кравченко) Нина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1947

Дата смерти

01.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1966

Дочь: Спирина Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Спирин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
30.03.1973

Сын: Спирин Владислав Владимирович

Отец ребёнка: Спирин Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирин Владимир Иванович

Смерть
01.12.2021
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