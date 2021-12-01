Спирина (Кравченко) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1947
Дата смерти01.12.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1966
Дочь: Спирина Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Спирин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
30.03.1973
Сын: Спирин Владислав Владимирович
Отец ребёнка: Спирин Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.2021