Фурсова (Кирсанова) Марфа Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Кирсанова) Марфа Николаева

Место рождения

с. Русаново

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Русаново
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Агафья Лаврентьева

Отец ребёнка: Фурсов Лаврентий Петров

Полковая слобода
Рождение ребёнка
1763

Сын: Фурсов Михаил Лаврентьев

Отец ребёнка: Фурсов Лаврентий Петров

Полковая слобода
Рождение ребёнка
1772

Сын: Фурсов Иван Лаврентьев

Отец ребёнка: Фурсов Лаврентий Петров

Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсов Лаврентий Петров

Смерть
Неизвестно
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