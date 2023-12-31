Фурсова (Кирсанова) Марфа Николаева
Место рожденияс. Русаново
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Агафья Лаврентьева
Отец ребёнка: Фурсов Лаврентий Петров
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Фурсов Лаврентий Петров
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Фурсов Лаврентий Петров
Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно