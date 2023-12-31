Фурсов Лаврентий Петров
Место рожденияПолковая слобода
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Фурсов Петр Савельев
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Агафья Лаврентьева
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Николаева
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Николаева
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Николаева
Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фурсова Марфа Николаева
Смерть
Неизвестно