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Фурсов Лаврентий Петров

Место рождения

Полковая слобода

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Фурсов Петр Савельев

Мать: Фурсова Хрестьинья Анофриева

Полковая слобода
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Агафья Лаврентьева

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Николаева

Полковая слобода
Рождение ребёнка
1763

Сын: Фурсов Михаил Лаврентьев

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Николаева

Полковая слобода
Рождение ребёнка
1772

Сын: Фурсов Иван Лаврентьев

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Николаева

Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Марфа Николаева

Смерть
Неизвестно
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