Шевергин Игорь Михайлович
Место рожденияРакитка
Дата рождения19.02.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1950
Ракитка
Рождение ребёнка
07.05.1974
Дочь: Трошкова Анастасия Игоревна
Мать ребёнка: Шевергина Лариса Григорьевна
Рождение ребёнка
18.02.1980
Дочь: Афанасьева Ольга Игоревна
Мать ребёнка: Шевергина Лариса Григорьевна
Рождение ребёнка
08.03.1981
Дочь: Белых Любовь Игоревна
Мать ребёнка: Шевергина Лариса Григорьевна
г. Иркутск