Шевергин Игорь Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевергин Игорь Михайлович

Место рождения

Ракитка

Дата рождения

19.02.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1950

Отец: Шевергин Михаил Павлович

Мать: Самодурова Александра Павловна

Ракитка
Рождение ребёнка
07.05.1974

Дочь: Трошкова Анастасия Игоревна

Мать ребёнка: Шевергина Лариса Григорьевна

Рождение ребёнка
18.02.1980

Дочь: Афанасьева Ольга Игоревна

Мать ребёнка: Шевергина Лариса Григорьевна

Рождение ребёнка
08.03.1981

Дочь: Белых Любовь Игоревна

Мать ребёнка: Шевергина Лариса Григорьевна

г. Иркутск
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