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Трошкова Анастасия Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1974

Отец: Шевергин Игорь Михайлович

Мать: Шевергина Лариса Григорьевна

Рождение ребёнка
26.04.1994

Сын: Трошков Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Трошков Владимир Александрович

Рождение ребёнка
02.08.1999

Дочь: Трошкова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Трошков Владимир Александрович

Рождение ребёнка
03.11.2012

Дочь: Трошкова Василиса Владимировна

Отец ребёнка: Трошков Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трошков Владимир Александрович