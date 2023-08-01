Трошкова Анастасия Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1974
Рождение ребёнка
26.04.1994
Сын: Трошков Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: Трошков Владимир Александрович
Рождение ребёнка
02.08.1999
Дочь: Трошкова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Трошков Владимир Александрович
Рождение ребёнка
03.11.2012
Дочь: Трошкова Василиса Владимировна
Отец ребёнка: Трошков Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно