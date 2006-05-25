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Иванова Кристина Витальевна
Иванова Кристина Витальевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.05.2006
Пол
Женский
Отец
Иванов Виталий Вячеславович
1978 г.р.
Мать
Иванова (Головченко) Ольга Ивановна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.2006
Отец:
Иванов Виталий Вячеславович
Мать:
Иванова Ольга Ивановна
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