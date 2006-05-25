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Иванова Кристина Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.2006

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.2006

Отец: Иванов Виталий Вячеславович

Мать: Иванова Ольга Ивановна

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