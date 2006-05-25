Иванова (Головченко) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Головченко) Ольга Ивановна

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Место рождения

Казахстан, Целиноградская обл., г. Степногорск

Дата рождения

15.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1980

Отец: Головченко Иван Дмитриевич

Мать: Головченко Татьяна Николаевна

Казахстан, Целиноградская обл., г. Степногорск
Рождение ребёнка
25.05.2006

Дочь: Иванова Кристина Витальевна

Отец ребёнка: Иванов Виталий Вячеславович

Рождение ребёнка
07.02.2012

Сын: Иванов Владислав Витальевич

Отец ребёнка: Иванов Виталий Вячеславович

Рождение ребёнка
15.05.2017

Дочь: Иванова Алёна Витальевна

Отец ребёнка: Иванов Виталий Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Виталий Вячеславович

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