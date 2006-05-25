Иванова (Головченко) Ольга Ивановна
Место рожденияКазахстан, Целиноградская обл., г. Степногорск
Дата рождения15.10.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1980
Казахстан, Целиноградская обл., г. Степногорск
Рождение ребёнка
25.05.2006
Дочь: Иванова Кристина Витальевна
Отец ребёнка: Иванов Виталий Вячеславович
Рождение ребёнка
07.02.2012
Сын: Иванов Владислав Витальевич
Отец ребёнка: Иванов Виталий Вячеславович
Рождение ребёнка
15.05.2017
Дочь: Иванова Алёна Витальевна
Отец ребёнка: Иванов Виталий Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно