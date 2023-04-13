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Бабина Матрона Изотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

09.04.1834

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Бабин Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Бабин Яков Павлович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Гликерия Яковлевна

Отец ребёнка: Бабин Яков Павлович

Рождение ребёнка
17.06.1829

Сын: Бабин Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Бабин Яков Павлович

Рождение ребёнка
29.01.1833

Сын: Бабин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Бабин Яков Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Яков Павлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.04.1834
Причина смерти: цинга
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