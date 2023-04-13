Бабина Матрона Изотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти09.04.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Бабин Яков Павлович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Гликерия Яковлевна
Отец ребёнка: Бабин Яков Павлович
Рождение ребёнка
17.06.1829
Отец ребёнка: Бабин Яков Павлович
Рождение ребёнка
29.01.1833
Сын: Бабин Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Бабин Яков Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабин Яков Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.04.1834
Причина смерти: цинга