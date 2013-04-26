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Меренков Виктор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1939

Дата смерти

26.04.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1939

Отец: Меренков Григорий Никитович

Мать: Меренкова Нина Максимовна

Рождение ребёнка
10.06.1966

Дочь: Нихаенко Нелли Викторовна

Мать ребёнка: Меренкова Тамара Семеновна

Рождение ребёнка
25.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меренкова Тамара Семеновна

Смерть
26.04.2013
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