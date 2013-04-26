Меренков Виктор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1939
Дата смерти26.04.2013
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1939
Рождение ребёнка
10.06.1966
Дочь: Нихаенко Нелли Викторовна
Мать ребёнка: Меренкова Тамара Семеновна
Рождение ребёнка
25.04.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Меренкова Тамара Семеновна
Смерть
26.04.2013