Меренкова (Максимова) Тамара Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меренкова (Максимова) Тамара Семеновна

Место рождения

Новлянка, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

19.11.1934

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1966 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Новлянка, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.06.1966

Дочь: Нихаенко (Меренкова) Нелли Викторовна

Отец ребёнка: Меренков Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
25.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меренков Виктор Григорьевич

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