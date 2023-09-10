Меренкова (Максимова) Тамара Семеновна
Место рождения
Дата рождения19.11.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1966
Дочь: Нихаенко (Меренкова) Нелли Викторовна
Отец ребёнка: Меренков Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
25.04.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Меренков Виктор Григорьевич