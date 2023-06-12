Фомин Пуд Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Пуд Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1813 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Василий Фомин

Мать: Александра Павлова

Смерть
Неизвестно