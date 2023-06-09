Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панова Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Панова Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панова Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панова Евгения Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова Евгения Николаевна

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