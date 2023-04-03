Кальченко Васса Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальченко Васса Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1913

Сын: Кальченко Митрофан Терентиевич

Отец ребёнка: Кальченко Терентий Родионович

Рождение ребёнка
16.02.1915

Дочь: Кальченко Марианна Терентиевна

Отец ребёнка: Кальченко Терентий Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальченко Терентий Родионович

Смерть
Неизвестно
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