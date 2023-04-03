Кальченко Васса Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1913
Сын: Кальченко Митрофан Терентиевич
Отец ребёнка: Кальченко Терентий Родионович
Рождение ребёнка
16.02.1915
Дочь: Кальченко Марианна Терентиевна
Отец ребёнка: Кальченко Терентий Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно