Кальченко Терентий Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кальченко Васса Павловна
Рождение ребёнка
02.06.1913
Сын: Кальченко Митрофан Терентиевич
Мать ребёнка: Кальченко Васса Павловна
Рождение ребёнка
16.02.1915
Дочь: Кальченко Марианна Терентиевна
Мать ребёнка: Кальченко Васса Павловна
Смерть
Неизвестно