Латышева (Любимова) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Любимова) Аксинья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1831

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Любимовъ Иванъ

Мать: Любимова Марѳа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.01.1851

Муж: Латышевъ Евстафій (Евтихій)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1853

Дочь: Горшенина Гликерія

Отец ребёнка: Латышевъ Евстафій (Евтихій)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1855

Сын: Латышевъ Макаръ

Отец ребёнка: Латышевъ Евстафій (Евтихій)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1857

Дочь: Латышева Наталія

Отец ребёнка: Латышевъ Евстафій (Евтихій)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1860

Дочь: Дарія

Отец ребёнка: Латышевъ Евстафій (Евтихій)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1862

Дочь: Лешина Раиса

Отец ребёнка: Латышевъ Евстафій (Евтихій)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1864

Сын: Латышевъ Дмитрій

Отец ребёнка: Латышевъ Евстафій (Евтихій)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.06.1866

Дочь: Латышева Агриппина

Отец ребёнка: Латышевъ Евстафій (Евтихій)

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Латышевъ Иванъ

Отец ребёнка: Латышевъ Евстафій (Евтихій)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Латышевъ Сергей

Отец ребёнка: Латышевъ Евстафій (Евтихій)

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