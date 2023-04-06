Латышева (Любимова) Аксинья
Место рождения
Дата рождения1831
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Любимовъ Иванъ
Мать: Любимова Марѳа
Бракосочетание
29.01.1851
Рождение ребёнка
10.05.1853
Дочь: Горшенина Гликерія
Отец ребёнка: Латышевъ Евстафій (Евтихій)
Рождение ребёнка
27.07.1855
Сын: Латышевъ Макаръ
Отец ребёнка: Латышевъ Евстафій (Евтихій)
Рождение ребёнка
22.08.1857
Дочь: Латышева Наталія
Отец ребёнка: Латышевъ Евстафій (Евтихій)
Рождение ребёнка
11.03.1860
Дочь: Дарія
Отец ребёнка: Латышевъ Евстафій (Евтихій)
Рождение ребёнка
10.03.1862
Дочь: Лешина Раиса
Отец ребёнка: Латышевъ Евстафій (Евтихій)
Рождение ребёнка
21.09.1864
Сын: Латышевъ Дмитрій
Отец ребёнка: Латышевъ Евстафій (Евтихій)
Рождение ребёнка
19.06.1866
Дочь: Латышева Агриппина
Отец ребёнка: Латышевъ Евстафій (Евтихій)
Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Латышевъ Иванъ
Отец ребёнка: Латышевъ Евстафій (Евтихій)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Латышевъ Сергей
Отец ребёнка: Латышевъ Евстафій (Евтихій)