Горшенина (Латышева) Гликерія
Место рождения
Дата рождения10.05.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1853
Отец: Латышевъ Евстафій (Евтихій)
Мать: Латышева Аксинья
Рождение ребёнка
03.11.1872
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Горшенинъ Василій
Рождение ребёнка
27.10.1874
Сын: Горшенинъ Дмитрий
Отец ребёнка: Горшенинъ Василій
Рождение ребёнка
1881
Сын: Горшенинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Василій