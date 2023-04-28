Горшенина (Латышева) Гликерія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Латышева) Гликерія

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.05.1853

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1853

Отец: Латышевъ Евстафій (Евтихій)

Мать: Латышева Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1872

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Горшенинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1874

Сын: Горшенинъ Дмитрий

Отец ребёнка: Горшенинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Сын: Горшенинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Василій

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