Сычевъ Антонъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСычевъ Антонъ

Сычевъ Антонъ

avatar

Место рождения

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1738

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Ефремъ

Мать: Федосья Ерофеева

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Сычевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Сычова Марья Михайлова

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Сычова Марья Михайлова

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Сычевъ Иванъ

Мать ребёнка: Сычова Марья Михайлова

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сычова Марья Михайлова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close