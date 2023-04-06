Сычевъ Антонъ
Место рождения
Дата рождения1738
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Ефремъ
Мать: Федосья Ерофеева
Рождение ребёнка
1757
Сын: Сычевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Сычова Марья Михайлова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Сычова Марья Михайлова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Сычевъ Иванъ
Мать ребёнка: Сычова Марья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сычова Марья Михайлова