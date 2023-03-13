Ефремъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремъ

Ефремъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1716 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Меркурий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Павелъ

Мать ребёнка: Федосья Ерофеева

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Гаврила

Мать ребёнка: Федосья Ерофеева

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Сычевъ Антонъ

Мать ребёнка: Федосья Ерофеева

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Анисимъ

Мать ребёнка: Федосья Ерофеева

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Ерофеева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close