Ефремъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Меркурий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Павелъ
Мать ребёнка: Федосья Ерофеева
Рождение ребёнка
1735
Сын: Гаврила
Мать ребёнка: Федосья Ерофеева
Рождение ребёнка
1738
Сын: Сычевъ Антонъ
Мать ребёнка: Федосья Ерофеева
Рождение ребёнка
1742
Сын: Анисимъ
Мать ребёнка: Федосья Ерофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Ерофеева