Сычова Марья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Сычевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Сычевъ Антонъ
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Сычевъ Антонъ
Рождение ребёнка
1765
Сын: Сычевъ Иванъ
Отец ребёнка: Сычевъ Антонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сычевъ Антонъ