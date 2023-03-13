Сычова Марья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычова Марья Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Сычевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Сычевъ Антонъ

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Сычевъ Антонъ

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Сычевъ Иванъ

Отец ребёнка: Сычевъ Антонъ

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сычевъ Антонъ

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