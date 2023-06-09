Евдокия Даввыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Даввыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
25.11.1893 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.11.1893 Вилина Иван Павлович Юхновщина отец крестьянин Павел Гаврилович Юхновщина мать жена Мария Давыдовна Калихновщины крестьянин Гавриил Даввыдович Калихновщины вдова Е... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Смерть
Неизвестно