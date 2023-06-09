Евдокия Даввыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
25.11.1893 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.11.1893 Вилина Иван Павлович Юхновщина отец крестьянин Павел Гаврилович Юхновщина мать жена Мария Давыдовна Калихновщины крестьянин Гавриил Даввыдович Калихновщины вдова Е... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Смерть
Неизвестно