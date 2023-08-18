Березина (Казанцева) Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1878
Дата смерти23.05.1912
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1878
Бракосочетание
16.01.1905
Рождение ребёнка
23.10.1905 ст.
Сын: Березин Арсентий Андреевич
Отец ребёнка: Березин Андрей Александрович
Рождение ребёнка
06.08.1911 ст.
Сын: Березин Емельян Андреевич
Отец ребёнка: Березин Андрей Александрович
д. Плаксиха, Кукморский р-н, Татарская АССР, СССР
Смерть
23.05.1912