Березина (Казанцева) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина (Казанцева) Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1878

Дата смерти

23.05.1912

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1878

Отец: Казанцев Степан Иванович

Мать: Казанцева Татьяна Андреевна

Бракосочетание
16.01.1905

Муж: Березин Андрей Александрович

Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.10.1905 ст.

Сын: Березин Арсентий Андреевич

Отец ребёнка: Березин Андрей Александрович

Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.08.1911 ст.

Сын: Березин Емельян Андреевич

Отец ребёнка: Березин Андрей Александрович

д. Плаксиха, Кукморский р-н, Татарская АССР, СССР
Смерть
23.05.1912
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