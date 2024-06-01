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Березин Арсентий Андреевич

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Место рождения

Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.10.1905 ст.

Дата смерти

20.11.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1905 ст.

Отец: Березин Андрей Александрович

Мать: Березина (Казанцева) Татьяна Степановна

Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.11.1931

Сын: Березин Михаил Арсентьевич

Мать ребёнка: Березина (Пичугина) Клавдия Егоровна

Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Березина (Пичугина) Клавдия Егоровна

Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.11.1976
Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

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