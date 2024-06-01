Березин Арсентий Андреевич
Место рождения
Дата рождения23.10.1905 ст.
Дата смерти20.11.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1905 ст.
Рождение ребёнка
29.11.1931
Сын: Березин Михаил Арсентьевич
Мать ребёнка: Березина (Пичугина) Клавдия Егоровна
Рождение ребёнка
12.07.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Березина (Пичугина) Клавдия Егоровна
Смерть
20.11.1976
Сосновка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область