Иванников Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванников Максим

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Место рождения

воронежская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Иванников Прокоп (Ф) Ий

Мать: Иванникова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванникова Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванников 1

Мать ребёнка: Иванникова Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванникова Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванникова Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванникова Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванникова Ефросинья

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванникова Ефросинья

Смерть
Неизвестно

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