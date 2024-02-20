Иванников Максим
Место рожденияворонежская область
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Иванников Прокоп (Ф) Ий
Мать: Иванникова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванников 1
Мать ребёнка: Иванникова Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванникова Ефросинья
Рождение ребёнка
1940
Смерть
Неизвестно