Кулаков Николай Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1903 ст.
Дочь: Кулакова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Кулакова Ольга Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно