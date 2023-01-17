Кулаков Николай Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулаков Николай Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1903 ст.

Дочь: Кулакова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Кулакова Ольга Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулакова Ольга Кирилловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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