Пояркова (Цыбина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1898
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1898
Отец: Цыбин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Досчатов (Пояркова) Нина
Отец ребёнка: Поярков Павел
СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поярков Павел
Рождение ребёнка
03.06.1918
Дочь: Хатинский (Пояркова) Елена
Отец ребёнка: Поярков Павел
Рождение ребёнка
26.07.1924
Дочь: (Пояркова) Анна
Отец ребёнка: Поярков Павел
Россия
Рождение ребёнка
15.05.1929
Сын: Поярков Борис
Отец ребёнка: Поярков Павел
Смерть
1985