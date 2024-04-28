Пояркова (Цыбина) Мария 04.08.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пояркова (Цыбина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1898

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1898

Отец: Цыбин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Досчатов (Пояркова) Нина

Отец ребёнка: Поярков Павел

СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поярков Павел

Рождение ребёнка
03.06.1918

Дочь: Хатинский (Пояркова) Елена

Отец ребёнка: Поярков Павел

Рождение ребёнка
26.07.1924

Дочь: (Пояркова) Анна

Отец ребёнка: Поярков Павел

Россия
Рождение ребёнка
15.05.1929

Сын: Поярков Борис

Отец ребёнка: Поярков Павел

Смерть
1985

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