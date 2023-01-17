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Блинкова Прасковья Романова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

07.07.1883

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Романов Петр Романович

Мать: Романова Анна Трофимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
15.02.1869

Муж: Блинков Палладий Филиппович

Рождение ребёнка
11.06.1871

Сын: Блинков Ульян Палладьевич

Отец ребёнка: Блинков Палладий Филиппович

Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1875

Сын: Блинков Григорий Палладьевич

Отец ребёнка: Блинков Палладий Филиппович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1877

Дочь: Евдокия Палладьевна

Отец ребёнка: Блинков Палладий Филиппович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинков Тимофей Палладьевич

Отец ребёнка: Блинков Палладий Филиппович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
07.07.1883
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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