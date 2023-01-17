Блинкова Прасковья Романова
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти07.07.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Романов Петр Романович
Мать: Романова Анна Трофимовна
Бракосочетание
15.02.1869
Рождение ребёнка
11.06.1871
Сын: Блинков Ульян Палладьевич
Отец ребёнка: Блинков Палладий Филиппович
Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1875
Сын: Блинков Григорий Палладьевич
Отец ребёнка: Блинков Палладий Филиппович
Рождение ребёнка
04.08.1877
Дочь: Евдокия Палладьевна
Отец ребёнка: Блинков Палладий Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинков Тимофей Палладьевич
Отец ребёнка: Блинков Палладий Филиппович
Смерть
07.07.1883