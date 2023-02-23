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Романова Анна Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

17.10.1896

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1851

Дочь: Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Романов Петр Романович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Блинкова Прасковья Романова

Отец ребёнка: Романов Петр Романович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1854

Сын: Романов Прокофий Петрович

Отец ребёнка: Романов Петр Романович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Блинкова Васса Романова

Отец ребёнка: Романов Петр Романович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Петр Романович

Смерть
17.10.1896
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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