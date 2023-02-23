Романова Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти17.10.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1851
Дочь: Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Романов Петр Романович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Блинкова Прасковья Романова
Отец ребёнка: Романов Петр Романович
Рождение ребёнка
01.06.1854
Сын: Романов Прокофий Петрович
Отец ребёнка: Романов Петр Романович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Блинкова Васса Романова
Отец ребёнка: Романов Петр Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.10.1896