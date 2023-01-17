Блинков Тимофей Палладьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1907
Сын: Блинков Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Блинкова Ефросинья (Ипатьевна)
Рождение ребёнка
23.01.1910
Дочь: Ксения Тимофеевна
Мать ребёнка: Блинкова Ефросинья (Ипатьевна)
Рождение ребёнка
01.08.1912
Сын: Блинков Степан Тимофеевич
Мать ребёнка: Блинкова Ефросинья (Ипатьевна)
Рождение ребёнка
29.01.1919
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Блинкова Ефросинья (Ипатьевна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно