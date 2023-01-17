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Блинков Тимофей Палладьевич

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Блинков Палладий Филиппович

Мать: Блинкова Прасковья Романова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1907

Сын: Блинков Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Блинкова Ефросинья (Ипатьевна)

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1910

Дочь: Ксения Тимофеевна

Мать ребёнка: Блинкова Ефросинья (Ипатьевна)

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1912

Сын: Блинков Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: Блинкова Ефросинья (Ипатьевна)

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1919

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Блинкова Ефросинья (Ипатьевна)

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинкова Ефросинья (Ипатьевна)

Смерть
Неизвестно
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