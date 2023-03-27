Дмитревская (Лакстрем) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитревская (Лакстрем) Екатерина Павловна

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Место рождения

Sortavala, Sortavalskiy District, Republic of Karelia, Russia

Дата рождения

31.10.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1867

Отец: ?

Мать: Лагстрем Анна-София

Sortavala, Sortavalskiy District, Republic of Karelia, Russia
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Дмитревский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Дмитревский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Дмитревский Константин Николаевич

Отец ребёнка: Дмитревский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Дмитревский Николай Васильевич

санкт петербург, Санкт-Петербург, Russian Federation
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Дмитревский Николай Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Баранчукова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Дмитревский Николай Васильевич

Санкт-Петербург, Russian Federation, Россия
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Нина Николаевна

Отец ребёнка: Дмитревский Николай Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Базанова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Дмитревский Николай Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давитулиани Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Дмитревский Николай Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитревский Николай Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Sokhumi
Смерть
Неизвестно
Сухуми
Похороны
Неизвестно
Сухуми
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