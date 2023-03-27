Дмитревская (Лакстрем) Екатерина Павловна
Место рожденияSortavala, Sortavalskiy District, Republic of Karelia, Russia
Дата рождения31.10.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1867
Отец: ?
Мать: Лагстрем Анна-София
Sortavala, Sortavalskiy District, Republic of Karelia, Russia
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Дмитревский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Дмитревский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Дмитревский Константин Николаевич
Отец ребёнка: Дмитревский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Дмитревский Николай Васильевич
санкт петербург, Санкт-Петербург, Russian Federation
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Дмитревский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Баранчукова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Дмитревский Николай Васильевич
Санкт-Петербург, Russian Federation, Россия
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Нина Николаевна
Отец ребёнка: Дмитревский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Базанова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Дмитревский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давитулиани Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Дмитревский Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Sokhumi
Смерть
Неизвестно
Сухуми
Похороны
Неизвестно
Сухуми