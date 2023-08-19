Маккавеев Василий Иосифович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти12.08.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Маккавеев Иосиф Михайлович
Мать: не указана
Работа или профессия
До 12.08.1944
Майор мед.службы,начальник полевого госпиталя № 2665,9ОШБ, 8СД
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
12.08.1944
УССР Станиславская обл,Делятинский р-н,пгт Делятин ул.Луги.
Недоходя до костела-сад,могила № 11. ЦАМО , Ф - 33-11458-264,список № 035967
Смерть
12.08.1944
УССР Станиславская обл.,Делятинский р-н,пгт Делятин
Причина смерти: На войне - умер от ран в 77 ОМСБ