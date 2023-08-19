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Маккавеев Василий Иосифович

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Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

12.08.1944

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Маккавеев Иосиф Михайлович

Мать: не указана

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Работа или профессия
До 12.08.1944
Майор мед.службы,начальник полевого госпиталя № 2665,9ОШБ, 8СД
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маккавеева Ольга Павловна

Похороны
12.08.1944
УССР Станиславская обл,Делятинский р-н,пгт Делятин ул.Луги.
Недоходя до костела-сад,могила № 11. ЦАМО , Ф - 33-11458-264,список № 035967
Смерть
12.08.1944
УССР Станиславская обл.,Делятинский р-н,пгт Делятин
Причина смерти: На войне - умер от ран в 77 ОМСБ
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