Перевощикова (Шкляева) Варвара Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевощикова (Шкляева) Варвара Васильева

Место рождения

Кулак-Кучес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Шкляев Василий Егоров

Мать: не указана

Кулак-Кучес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.07.1874 ст.

Муж: Перевощиков Алексей Александрович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Перевощикова Настасья Алексеевна

Отец ребёнка: Перевощиков Алексей Александрович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Перевощикова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Перевощиков Алексей Александрович

Рождение ребёнка
14.08.1883

Сын: Перевощиков Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Перевощиков Алексей Александрович

починок Шабалинский
Рождение ребёнка
1886

Сын: Перевощиков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Перевощиков Алексей Александрович

Смерть
Неизвестно
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