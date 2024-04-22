Перевощикова (Шкляева) Варвара Васильева
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Шкляев Василий Егоров
Бракосочетание
05.07.1874 ст.
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Перевощикова Настасья Алексеевна
Отец ребёнка: Перевощиков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Перевощикова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Перевощиков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
14.08.1883
Сын: Перевощиков Семен Алексеевич
Отец ребёнка: Перевощиков Алексей Александрович
починок Шабалинский
Рождение ребёнка
1886
Сын: Перевощиков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Перевощиков Алексей Александрович
Смерть
Неизвестно