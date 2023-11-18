Наседкина (Литвинцева) Мария Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина (Литвинцева) Мария Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1895 ст.

Сын: Наседкин Михаил Мефодьевич

Отец ребёнка: Наседкин Мефодий Николаевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.10.1899 ст.

Дочь: Степанида Мефодиевна

Отец ребёнка: Наседкин Мефодий Николаевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
15.02.1902 ст.

Сын: Наседкин Евстафий Мефодиевич

Отец ребёнка: Наседкин Мефодий Николаевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.03.1904 ст.

Сын: Наседкин Василий Мефодиевич

Отец ребёнка: Наседкин Мефодий Николаевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
17.02.1908 ст.

Дочь: Марина Мефодиевна

Отец ребёнка: Наседкин Мефодий Николаевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.10.1910 ст.

Сын: Наседкин Иван Мефодиевич

Отец ребёнка: Наседкин Мефодий Николаевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.08.1917 ст.

Дочь: Наталия Мефодиевна

Отец ребёнка: Наседкин Мефодий Николаевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наседкин Мефодий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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