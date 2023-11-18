Наседкина (Литвинцева) Мария Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.01.1895 ст.
Сын: Наседкин Михаил Мефодьевич
Отец ребёнка: Наседкин Мефодий Николаевич
Рождение ребёнка
07.10.1899 ст.
Дочь: Степанида Мефодиевна
Отец ребёнка: Наседкин Мефодий Николаевич
Рождение ребёнка
15.02.1902 ст.
Сын: Наседкин Евстафий Мефодиевич
Отец ребёнка: Наседкин Мефодий Николаевич
Рождение ребёнка
14.03.1904 ст.
Сын: Наседкин Василий Мефодиевич
Отец ребёнка: Наседкин Мефодий Николаевич
Рождение ребёнка
17.02.1908 ст.
Дочь: Марина Мефодиевна
Отец ребёнка: Наседкин Мефодий Николаевич
Рождение ребёнка
01.10.1910 ст.
Отец ребёнка: Наседкин Мефодий Николаевич
Рождение ребёнка
20.08.1917 ст.
Дочь: Наталия Мефодиевна
Отец ребёнка: Наседкин Мефодий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно