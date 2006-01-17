Гусева (Николаенко) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусева (Николаенко) Анна

Гусева (Николаенко) Анна

Место рождения

Светлоград, Россия

Дата рождения

12.05.1938

Дата смерти

17.01.2006

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1938

Отец: Николаенко Филипп

Мать: Николаенко Мелания

Светлоград, Россия
Рождение ребёнка
24.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Игорь

Светлоград, Россия
Бракосочетание
1972

Муж: Гусев Игорь

Светлоград, Россия
Смерть
17.01.2006
Светлоград, Россия
Похороны
Неизвестно
Светлоград, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close