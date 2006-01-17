Гусева (Николаенко) Анна
Место рожденияСветлоград, Россия
Дата рождения12.05.1938
Дата смерти17.01.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1938
Отец: Николаенко Филипп
Мать: Николаенко Мелания
Светлоград, Россия
Рождение ребёнка
24.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Игорь
Светлоград, Россия
Бракосочетание
1972
Муж: Гусев Игорь
Светлоград, Россия
Смерть
17.01.2006
Светлоград, Россия
Похороны
Неизвестно
Светлоград, Россия