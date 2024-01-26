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Гусев Игорь

Место рождения

Бацунь, Буда-Кошелёвский район, Беларусь

Дата рождения

06.08.1929

Дата смерти

25.09.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1929

Отец: Гусев Николай

Мать: не указана

Бацунь, Буда-Кошелёвский район, Беларусь
Рождение ребёнка
24.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Анна

Светлоград, Россия
Бракосочетание
1972

Жена: Гусева Анна

Светлоград, Россия
Смерть
25.09.1993
Светлоград, Россия
Похороны
Неизвестно
Светлоград, Россия
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