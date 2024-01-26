Гусев Игорь
Место рожденияБацунь, Буда-Кошелёвский район, Беларусь
Дата рождения06.08.1929
Дата смерти25.09.1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1929
Отец: Гусев Николай
Мать: не указана
Бацунь, Буда-Кошелёвский район, Беларусь
Рождение ребёнка
24.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Анна
Светлоград, Россия
Бракосочетание
1972
Жена: Гусева Анна
Светлоград, Россия
Смерть
25.09.1993
Светлоград, Россия
Похороны
Неизвестно
Светлоград, Россия