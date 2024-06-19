Новоселова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовоселова Татьяна

Новоселова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Новоселов Владимир Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоселов Владимир Александрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.