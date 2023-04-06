Голобоков Сергей
Место рождения
Дата рожденияДо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1823
Сын: Голобоков Семен Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Голобоков Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Кислинская Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1845
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно