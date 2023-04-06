Голобоков Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голобоков Сергей

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1823

Сын: Голобоков Семен Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Голобоков Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Кислинская Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1845

Сын: Голобоков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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