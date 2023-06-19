Обросим Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обросим Дмитриевич

Место рождения

Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 118 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Емельяновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 118 оборот
Смерть
Неизвестно