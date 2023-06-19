Обросим Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 118 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Емельяновна
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 118 оборот
Смерть
Неизвестно