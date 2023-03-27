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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Скипетров Сергей Иванович
Отец ребёнка: Скипетров Иван Александрович
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1905
Сын: Скипетров Александр Иванович
Отец ребёнка: Скипетров Иван Александрович