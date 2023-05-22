Лежева Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Лежев Константин Аксентьевич
Отец ребёнка: Лежев Аксентий Евдокимович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Лежева Марья Аксентьевна
Отец ребёнка: Лежев Аксентий Евдокимович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Лежев Василий Алексентьевич
Отец ребёнка: Лежев Аксентий Евдокимович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Лежев Аксентий Евдокимович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Лежева Ирина Аксентьевна
Отец ребёнка: Лежев Аксентий Евдокимович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Лежева Марья Аксентьевна
Отец ребёнка: Лежев Аксентий Евдокимович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно