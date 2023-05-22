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Лежева Наталья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Лежев Константин Аксентьевич

Отец ребёнка: Лежев Аксентий Евдокимович

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Лежева Марья Аксентьевна

Отец ребёнка: Лежев Аксентий Евдокимович

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1834

Сын: Лежев Василий Алексентьевич

Отец ребёнка: Лежев Аксентий Евдокимович

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1834

Сын: Лежев Семен Аксентьевич

Отец ребёнка: Лежев Аксентий Евдокимович

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Лежева Ирина Аксентьевна

Отец ребёнка: Лежев Аксентий Евдокимович

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Лежева Марья Аксентьевна

Отец ребёнка: Лежев Аксентий Евдокимович

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лежев Аксентий Евдокимович

Смерть
Неизвестно