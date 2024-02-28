Левитская Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левитская Александра Александровна
Отец ребёнка: Левитский Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левитский Павел Александрович
Отец ребёнка: Левитский Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левитская Поликсения Александровна
Отец ребёнка: Левитский Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левитский Алексей Александрович
Отец ребёнка: Левитский Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левитская Анна Александровна
Отец ребёнка: Левитский Александр Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно