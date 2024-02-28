Левитская Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левитская Екатерина Александровна

Место рождения

Междуречье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Междуречье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левитская Александра Александровна

Отец ребёнка: Левитский Александр Матвеевич

Междуречье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левитский Павел Александрович

Отец ребёнка: Левитский Александр Матвеевич

Междуречье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левитская Поликсения Александровна

Отец ребёнка: Левитский Александр Матвеевич

Междуречье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левитский Алексей Александрович

Отец ребёнка: Левитский Александр Матвеевич

Междуречье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левитская Анна Александровна

Отец ребёнка: Левитский Александр Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левитский Александр Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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