Климас (Строй) Феодосия Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.05.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1868
Отец: Строй Иван Николаевич
Рождение ребёнка
20.10.1885
Дочь: Климас Анна Николаевна
Отец ребёнка: Климас Николай Архипович
Рождение ребёнка
13.12.1887
Отец ребёнка: Климас Николай Архипович
Рождение ребёнка
09.03.1891
Сын: Климас Николай Николаевич
Отец ребёнка: Климас Николай Архипович
Рождение ребёнка
15.01.1895
Дочь: Климас Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Климас Николай Архипович
Рождение ребёнка
30.03.1897
Отец ребёнка: Климас Николай Архипович
Рождение ребёнка
17.08.1899
Дочь: Климас Юлиания Николаевна
Отец ребёнка: Климас Николай Архипович
Рождение ребёнка
05.04.1902
Сын: Климас Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Климас Николай Архипович
Рождение ребёнка
16.06.1905
Отец ребёнка: Климас Николай Архипович
Рождение ребёнка
23.11.1907
Дочь: Павлова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Климас Николай Архипович
Смерть
Неизвестно