Климас (Строй) Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климас (Строй) Феодосия Ивановна

Место рождения

Рожевка, Київська область

Дата рождения

22.05.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1868

Отец: Строй Иван Николаевич

Мать: Глуменкова Мария Яковлевна

Рожевка, Київська область
Рождение ребёнка
20.10.1885

Дочь: Климас Анна Николаевна

Отец ребёнка: Климас Николай Архипович

Рождение ребёнка
13.12.1887

Сын: Климас Павел Николаевич

Отец ребёнка: Климас Николай Архипович

Рождение ребёнка
09.03.1891

Сын: Климас Николай Николаевич

Отец ребёнка: Климас Николай Архипович

Рождение ребёнка
15.01.1895

Дочь: Климас Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Климас Николай Архипович

Рождение ребёнка
30.03.1897

Сын: Климас Иван Николаевич

Отец ребёнка: Климас Николай Архипович

Рождение ребёнка
17.08.1899

Дочь: Климас Юлиания Николаевна

Отец ребёнка: Климас Николай Архипович

Рождение ребёнка
05.04.1902

Сын: Климас Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Климас Николай Архипович

Рождение ребёнка
16.06.1905

Сын: Климас Тихон Николаевич

Отец ребёнка: Климас Николай Архипович

Рождение ребёнка
23.11.1907

Дочь: Павлова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Климас Николай Архипович

Рожевка, Київська область
Смерть
Неизвестно
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