Дарья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Артемьев Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Артемьев Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
08.11.1881

Сын: Артемьев Родион Тимофеев

Отец ребёнка: Артемьев Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Германия Тимофеевна

Отец ребёнка: Артемьев Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Артемьев Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемьев Кр 19.04.1914 И 6.07.1901 Михаил Тимофеев

Отец ребёнка: Артемьев Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Артемьев Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Тимофеевна

Отец ребёнка: Артемьев Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемьев Кр 9.03.1900 Илья Тимофеев

Отец ребёнка: Артемьев Тимофей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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