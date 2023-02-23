Дарья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1874
Отец ребёнка: Артемьев Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
08.11.1881
Отец ребёнка: Артемьев Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Германия Тимофеевна
Отец ребёнка: Артемьев Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Артемьев Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Артемьев Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Тимофеевна
Отец ребёнка: Артемьев Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемьев Кр 9.03.1900 Илья Тимофеев
Отец ребёнка: Артемьев Тимофей Григорьевич
Смерть
Неизвестно