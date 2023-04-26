Артемьев Тимофей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Рождение ребёнка
Около 1874
Мать ребёнка: Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
08.11.1881
Мать ребёнка: Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Германия Тимофеевна
Мать ребёнка: Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемьев Кр 19.04.1914 И 6.07.1901 Михаил Тимофеев
Мать ребёнка: Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Тимофеевна
Мать ребёнка: Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемьев Кр 9.03.1900 Илья Тимофеев
Мать ребёнка: Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Дарья Семеновна
Смерть
Неизвестно