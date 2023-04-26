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Артемьев Тимофей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Артемьев Григорий Артемьевич

Мать: Авдотья Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Артемьев Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
08.11.1881

Сын: Артемьев Родион Тимофеев

Мать ребёнка: Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Германия Тимофеевна

Мать ребёнка: Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемьев Кр 19.04.1914 И 6.07.1901 Михаил Тимофеев

Мать ребёнка: Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Тимофеевна

Мать ребёнка: Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемьев Кр 9.03.1900 Илья Тимофеев

Мать ребёнка: Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Дарья Семеновна

Смерть
Неизвестно