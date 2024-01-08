Свинкин Семен
Место рожденияд. Романково
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Романково
Рождение ребёнка
1735
Сын: Свинкин Василий Семенович
Мать ребёнка: не указана
д. Романково
Рождение ребёнка
1739
Мать ребёнка: не указана
д. Романково
Место жительства
Неизвестно
д. Романково
Смерть
Неизвестно