Свинкин Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свинкин Семен

Место рождения

д. Романково

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Романково
Рождение ребёнка
1735

Сын: Свинкин Василий Семенович

Мать ребёнка: не указана

д. Романково
Рождение ребёнка
1739

Сын: Свинкин Иван Семенович

Мать ребёнка: не указана

д. Романково
Место жительства
Неизвестно
д. Романково
Смерть
Неизвестно
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