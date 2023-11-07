Рачева Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Рачев Петр Николаевич
Рождение ребёнка
19.03.1937
Отец ребёнка: Рачев Петр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рачева Майя Петровна
Отец ребёнка: Рачев Петр Николаевич
Смерть
Неизвестно