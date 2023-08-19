Бубнышева (Титова) Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубнышева (Титова) Любовь Михайловна

Место рождения

Чуйковка, Сумська область

Дата рождения

28.02.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Чуйковка, Сумська область
Рождение ребёнка
15.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кролевец, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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