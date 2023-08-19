Бубнышева (Титова) Любовь Михайловна
Место рождения
Дата рождения28.02.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Кролевец, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно