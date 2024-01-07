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Медведев Иван Фёдорович

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Место рождения

село Середа-Упино, Нерехтский уезд, Костромская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.03.1894

Дата смерти

25.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1894

Отец: Медведев Фёдор Иванович

Мать: Медведева Александра Иосифовна

село Середа-Упино, Нерехтский уезд, Костромская губерния, Российская империя
Бракосочетание
13.06.1914

Жена: Медведева Елизавета Ивановна

Вознесенская церковь села Середа-Упино Нерехтского уезда
Рождение ребёнка
25.05.1915

Сын: Медведев Валентин Иванович

Мать ребёнка: Медведева Елизавета Ивановна

село Середа-Упино, Нерехтский уезд, Костромская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.03.1938
город Москва, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
Бутовский полигон, город Москва, Российская Федерация
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