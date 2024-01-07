Медведев Иван Фёдорович
Место рождениясело Середа-Упино, Нерехтский уезд, Костромская губерния, Российская империя
Дата рождения01.03.1894
Дата смерти25.03.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1894
село Середа-Упино, Нерехтский уезд, Костромская губерния, Российская империя
Бракосочетание
13.06.1914
Вознесенская церковь села Середа-Упино Нерехтского уезда
Рождение ребёнка
25.05.1915
Сын: Медведев Валентин Иванович
Мать ребёнка: Медведева Елизавета Ивановна
село Середа-Упино, Нерехтский уезд, Костромская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.03.1938
город Москва, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
Бутовский полигон, город Москва, Российская Федерация