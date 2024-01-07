Медведев Валентин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Валентин Иванович

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Место рождения

село Середа-Упино, Нерехтский уезд, Костромская губерния, Российская империя

Дата рождения

25.05.1915

Дата смерти

26.12.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1915

Отец: Медведев Иван Фёдорович

Мать: Медведева Елизавета Ивановна

село Середа-Упино, Нерехтский уезд, Костромская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева ?

Мать ребёнка: Медведева Людмила Федотовна

Работа или профессия
Неизвестно
электро-инженер
Смерть
26.12.1975
город Москва, РСФСР, СССР
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