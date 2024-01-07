Медведев Валентин Иванович
Место рождениясело Середа-Упино, Нерехтский уезд, Костромская губерния, Российская империя
Дата рождения25.05.1915
Дата смерти26.12.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1915
село Середа-Упино, Нерехтский уезд, Костромская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева ?
Мать ребёнка: Медведева Людмила Федотовна
Работа или профессия
Неизвестно
электро-инженер
Смерть
26.12.1975
город Москва, РСФСР, СССР