Шевелев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Шевелев Степан
Мать: Шевелев Прасковья
Рождение ребёнка
1753
Сын: Шевелев Иван
Мать ребёнка: Шевелев Гликерия
Рождение ребёнка
1760
Сын: Шевелев Платон
Мать ребёнка: Шевелев Гликерия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевелев Матвей
Мать ребёнка: Шевелев Гликерия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевелев Гликерия
Смерть
Неизвестно