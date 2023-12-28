Шевелев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелев Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Шевелев Степан

Мать: Шевелев Прасковья

Рождение ребёнка
1753

Сын: Шевелев Иван

Мать ребёнка: Шевелев Гликерия

Рождение ребёнка
1760

Сын: Шевелев Платон

Мать ребёнка: Шевелев Гликерия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевелев Матвей

Мать ребёнка: Шевелев Гликерия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелев Гликерия

Смерть
Неизвестно
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